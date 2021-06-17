«Новые люди» выдвинут в Госдуму блогера-гонщицу из Екатеринбурга

Кандидат в Госдуму РФ планирует перераспределить деньги между Москвой и регионами Фото: Илья Азанов

Блогер и автогонщица Мария Баранцева выдвинется в Госдуму РФ под знаменами партии «Новые Люди». Такое решение 28-летняя екатеринбурженка приняла после собрания сторонников партии в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе «Новых людей».

«Партия „Новые люди“ предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с „Новыми людьми“ я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог», — говорит Мария Баранцева.

Кандидат уже имеет знает, что будет менять в случае избрания депутатом федерального парламента. Баранцева на 100% разделяет позицию партии о том, что нужно изменить подход к распределению налогов между федеральным центром и регионами, чтобы придать импульс развитию территорий.

«Именно за это выступает наша партия. Вместе с деньгами из малых городов в центр в поисках больших зарплат уезжают люди. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив молодежи возможности для роста в своих регионах, хотим развивать локальные бренды. Для этого нам нужны ресурсы и полномочия», — рассказывает кандидат в Госдуму РФ.

Мария Баранцева родом из Екатеринбурга. С четырех лет девушка занималась фигурным катанием, имеет звание мастера спорта. К 28 годам окончила архитектурную академию и пединститут, параллельно тренировала юных фигуристов на льду. Автоспорт в жизнь Баранцевой пришел шесть лет назад, о чем девушка активно рассказывает в социальных сетях.

В самой партии «Новые люди», которую образовали только в прошлом году, работа с кандидатами не заканчивается. Во время выборов в Госдуму РФ партия намерена выставить порядка 200 кандидатов. Помимо Баранцевой, от Свердловской области «Новых людей» будут представлять общественный деятель Ярослав Бородин и один из финалистов политического шоу «Дебаты-кандидаты» Станислав Масоров.