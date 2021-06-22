Вассерман назвал главную ловушку пенсионной реформы

Анатолий Вассерман заявил о том, что пенсионный возраст вынуждены повышать вновь Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Страны, в которых проходила реформа по повышению пенсионного возраста, были вынуждены вновь его поднять. Об этом заявил публицист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

Он призвал отменить не только повышение пенсионного возраста, но и теории, на которых основана данная программа. «Теории не работают, многие страны, поднявшие пенсионный возраст раньше нас, вынуждены поднимать его снова», — заявил Вассерман в ходе пресс-конференции «Известий».

Публицист отметил, что будет баллотироваться в Госдуму. При этом ни в какие партии он не вступал, в том числе, в «Справедливую Россию», членство которой ему приписывают. «Надеюсь, в Думе у меня будет возможность пресечь еще многие решения, опирающиеся на эти теории», — заверил Вассерман.

Анатолий Вассерман и раньше призывал изменить пенсионную систему и перестать уравнивать размер пенсий россиян. По его мнению, при начислении пенсий нужно учитывать трудовой стаж, наличие высшего образования, научную степень и условия труда.