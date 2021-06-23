Приставы спасают имущество экс-мэра Челябинска Тефтелева

Часть имущества Евгения Тефтелева остается под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство службы судебных приставов о снятии ареста с имущества экс-мэра Евгения Тефтелева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Подано ходатайство, которое будет рассмотрено 7 июля», — сообщили в пресс-службе суда. Арест на имущество экс-мэра, в том числе на его банковские счета, был наложен в декабре 2019 года, сразу после задержания бывшего градоначальника. Часть ареста была снята уже после приговора, когда Тефтелев погасил штраф в 37,5 млн рублей. Теперь приставы просят освободить от ареста оставшееся имущество.

Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова ФСБ задержала 11 декабря 2019 года. Суд установил, что оба, когда работали в администрации, получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за контракт на строительство школы в микрорайоне «Парковый».

Тефтелев вину признал и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 3,5 года строгого режима, а также к штрафу. Экс-мэр до сих пор остается в СИЗО, откуда подал ходатайство о замене отбытия наказания. Калининский районный суд рассмотрит это ходатайство 6 июля. По одним данным Тефтелев просит, чтобы ему позволили отбывать срок в СИЗО, по другим — просит заменить колонию строгого режима на колонию-поселение. Адвокаты экс-мэра от общения со СМИ отказываются.

Пашкову, который вину признал частично, назначили наказание в виде восемь лет заключения, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, без штрафа. Этот приговор оспорила прокуратура и адвокаты бывшего чиновника. Дата рассмотрения апелляции еще назначена.