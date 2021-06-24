24 июня 2021

Около 100 человек пропали без вести после обрушения дома в Майами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома Куйбышева 103. Пермь, руины
12-этажный дом обрушился в Майами посреди ночи Фото:

Три человека погибли, 99 — числятся пропавшими без вести после обрушения дома в округе Майами-Дейд (Флорида, США). В настоящее время проводятся спасательные операции.

«Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные бригады на данный момент спасли 35 человек из-под завалов здания», — передает «Национальная служба новостей».

Отмечается, что обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд. Здание состояло из 136 квартир, 55 из них рухнули. Предварительно, стена 12-этажного жилого дома обрушилась около двух часов ночи по местному времени. Некоторых людей спасали прямо с балконов, пишет «Пятый канал».

Ранее URA.RU сообщало о подобной трагедии в Магнитогорске. Утром 31 декабря 2018 года в доме 164 на Карла Маркса рухнул целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек. Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили 11-месячного ребенка, который пролежал под завалами в 30-градусный мороз 35 часов. Через месяц его выписали из больницы. Основной версией остается взрыв газа. Рухнувшую секцию и две соседних полностью демонтировали, жители получили компенсации за потерянные квартиры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...