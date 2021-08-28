В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус пяти градусов

На Урале ожидается похолодание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской, Тюменской и Омской областях прогнозируют заморозки до минус пяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Заморозки ожидаются 29 августа — 2 сентября на юге Тюменской области и в Омской области (температура ночью минус пять — ноль градусов)», — цитирует ТАСС сообщение Гидрометцентра.

В это же время ожидаются заморозки до минус пяти градусов в Курганской области. В Ханты-Мансийске температура 1 сентября ночью опустится до плюс пяти градусов, а в Пермском крае до плюс девяти. В Салехарде в воскресенье ночью будет плюс три градуса, указано на сайте gismeteo.

«В Челябинской области 28—30 августа заморозки (минимальная температура до -2°). В Свердловской области 29—30 августа заморозки (минимальная температура до -2°)», — указано на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики сообщили о резком похолодании в Москве и Подмосковье. На следующей неделе температура понизится до +14-16 градусов, сообщает «Национальная служба новостей». Ночью температура будет до +9-14 градусов, передает телеканал 360.