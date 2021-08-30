Лавров дал совет Западу об отношениях с Россией

Глава МИД заявил, что для нормального общения стоит говорить с Россией «на равных» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад не в праве требовать от Москвы смены политического курса на свое усмотрение. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Также глава МИД сообщил, что такое нельзя требовать ни от кого.

«Когда представители этих стран, этих структур нам заявляют: „Да, мы готовы с Россией связи нормализовать, но сначала Россия должна изменить свое поведение и сделать то, то и то“, — так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. С РФ просто глупо пытаться говорить таким языком», — приводит слова Сергея Лаврова РИА «Новости». Если другие страны хотят говорить на равных, то двери Москвы для них открыты, подчеркнул он.

В июле Евросоюз продлил санкции против России до до 31 января 2022 года из-за невыполнения минских договоренностей. Впервые их ввели в 2014 году на фоне обострения ситуации с Украиной и с тех пор постоянно продлевали.