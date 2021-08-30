В Екатеринбурге за 25 млн продают квартиру в доме для военных

В доме прошлого века продается необычная квартира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квартира в доме 1951 года постройки по адресу ул. Ленина, 58 выставлена на продажу за 25 млн рублей в Екатеринбурге. Соответствующее объявление размещено на ресурсе для продажи недвижимости N1. За эти деньги покупателю предлагается приобрести жилье площадью 120 квадратных метров в доме-объекте культурного наследия регионального значения.

«Немецкий дом 1. Дом с историей 1951 года. Дом для высшего командного состава Западно-Сибирского военного округа», — указывается в объявлении о продаже квартиры.

Один квадратный метр жилья оценен в сумму 208 тысяч рублей. Объект распложен на пятом этаже четырехэтажного дома (здание переменной этажности). Заявлено, что толщина стен в доме 90 см, а высота потолков — больше трех метров. По заверению риэлтора, над квартирой возможно оборудовать мансардный этаж с собственным каминным залом.

Как указывается на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, четырехэтажное здание было построено в 1940-е годы по проекту архитектора Иосифа Александровича Грушенко. Здание являет собой пример жилого дома с магазинами на первом этаже и мансардой над угловой частью в стилевых формах «неоклассицизма» с барочными элементами.

Как сообщало URA.RU, в феврале 2020 года в доме произошел произошел сильный пожар, в результате которого погиб человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, на месте работали 20 пожарных и пять единиц техники.

Дом расположен в центре Екатеринбурга, в шаговой доступности остановки общественного транспорта и магазины Фото: Михаил Бобков