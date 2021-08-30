УрФУ побил собственный рекорд по числу абитуриентов

В 2020 году в УрФУ было подано 23 тысячи заявлений, а в 2021 году 28 000 заявлений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Уральский федеральный университет в ходе абитуриентской кампании было подано на пять тысяч заявлений больше, чем в 2020 году. Об этом заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

«Рекордные 28 000 заявлений было подано в УрФУ в этом году, а это на пять тысяч больше, чем прошлом», — сказала Авраменко.

Среди поступающих на бюджетные места очень много победителей различных олимпиад. Олимпиадники поступают без вступительных экзаменов или по квоте. По словам Авраменко, каждый третий поступивший на бюджет олимпиадник-абитуриент выбирает IT-технологии, менеджмент и экономику. Конкурс на эти специальности высокий. «На одно бюджетное место по направлению менеджмент 115 желающих, а на экономику 112 человек на место», — поделилась женщина.

Не меньшую популярность среди поступающих имеет институт гуманитарных наук. «Очень много желающих поступить на бюджет по направлению лингвистика. Конкурс на одно бюджетное место составляет 275 человек», — добавила Авраменко.

Руководство УрФУ не оставляет одаренных студентов без внимания и выделяет им стипендию. «Для тех, кто сдал на высокий балл и учится на бюджете, предусмотрена стипендия от 10 до 30 тысяч рублей», — сообщила Авраменко. В общем план по зачислению на бюджетные места в УрФУ выполнен на 100 процентов.