Алексей и Ирина Текслеры 1 сентября привели сына в гимназию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 сентября вместе с супругой Ириной привел в школу сына, передает корреспондент URA.RU с места событий. Мальчик учится в гимназии №80 и пошел в третий класс.

Губернаторскую чету встретила директор гимназии Анна Макарова. В эту же школу Текслер привел сына Мишу в 2019 году, в первый класс. Текслер сам начинал учиться в Челябинске, где родился и жил до переезда в Норильск. По случаю Дня знаний Текслер поздравил жителей области с началом учебного года.

«Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и студентам — хорошей учебы и ярких свершений!», — говорится в поздравлении.

Семью Текслера встретила директор гимназии Анна Макарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миша Текслер (в центре) пошел в третий класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер успел пообщаться с жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU