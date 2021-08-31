31 августа 2021
30 августа 2021

Челябинский губернатор и его супруга привели сына в школу. Фото, видео

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Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина, текслер миша
Алексей и Ирина Текслеры 1 сентября привели сына в гимназию Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 сентября вместе с супругой Ириной привел в школу сына, передает корреспондент URA.RU с места событий. Мальчик учится в гимназии №80 и пошел в третий класс.

Губернаторскую чету встретила директор гимназии Анна Макарова. В эту же школу Текслер привел сына Мишу в 2019 году, в первый класс. Текслер сам начинал учиться в Челябинске, где родился и жил до переезда в Норильск. По случаю Дня знаний Текслер поздравил жителей области с началом учебного года.

«Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и студентам — хорошей учебы и ярких свершений!», — говорится в поздравлении.

Текслеры. Челябинск
Семью Текслера встретила директор гимназии Анна Макарова
Фото:
Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск
Миша Текслер (в центре) пошел в третий класс
Фото:
Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск
Алексей Текслер успел пообщаться с жителями
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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