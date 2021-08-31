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Пенсионеры в ХМАО начали получать путинские выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО получить выплату пенсионеры смогут со 2 сентября Фото:

Югорские пенсионеры начнут со 2 сентября получать выплаты в размере десяти тысяч рублей. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин. О старте единовременной выплаты сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Так, 2 сентября югорские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в отделении пенсионного фонда России по Югре, выплата полагается всем гражданам, являющимися пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года, в том числе работающим — это более 450,3 тыс. пенсионеров», — говорится в сообщении на сайте.

Поддержку получат югорчане, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Выплата зачисляется только на карты «Мир», а также может быть зачислена на бескарточный счет в банке. В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже — в зависимости от конкретного случая.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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