Во время пожара в СНТ «Железнодорожник» погиб мальчик 2013 года рождения Фото предоставлено Следственным комитетом (СКР) по Свердловской области

Во время пожара в садоводческом товариществе в Екатеринбурге погиб ребенок. Об этом URA.RU сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району города Екатеринбург Артем Решетников.

«По предварительным данным, в ночь на 1 сентября 2021 года поступило сообщение о возгорании частного жилого дома, в результате которого 3 человека пострадали (мужчина и 2 детей), из них 1 малолетний погиб, второй ребенок и его отец находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Собственником дома, где погиб мальчик, является его мать, зарегистрированная в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. «О случившейся трагедии в ее семье она пока не знает, т. к. находится за пределами России, в Республике Таджикистан», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Погибший ребенок воспитывался в полной семье, которая на учете в службе по делам несовершеннолетних (ПДН) территориального ОВД не состояла. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, у двух других пострадавших имеются термические ожоги. «По одной из версий, возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ „Железнодорожник“ могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием», — сообщил Горелых.

Фото предоставлено Следственным комитетом (СКР) по Свердловской области

Фото предоставлено Следственным комитетом (СКР) по Свердловской области