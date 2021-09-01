Вузы назвали самые популярные специальности года

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Абитуриенты выбирали для учебы направления информационной безопасности и инженерии Фото:

Наиболее востребованным направлением в технических и естественно-научных вузах стали «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника». Это следует из опроса ведущих вузов страны.

«Наиболее популярным направлением в технических и естественно-научных вузах в 2021 году, на которые было подано больше всего документов на зачисление, стала информатика (информационная безопасность, вычислительная техника). На втором месте по популярности в большинстве вузов инженерная специальность (программная инженерия)», — сообщает РБК результаты опроса.

Эти специальности популярны во ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, НГУ, ДВФУ. Также востребованными специальностями у абитуриентов в этом году оказались специальности, связанные либо с информатикой, либо с прикладной математикой.

Также в вузах популярны профильные направления. Остаются востребованными экономика, менеджмент и юриспруденция. Также выпускники часто выбирали направления, связанные с лингвистикой и медициной.

По результатам опроса больше всего олимпиадников поступили во ВШЭ, а стобалльников в РУДН. Средний балл ЕГЭ в большинстве вузов — 81.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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