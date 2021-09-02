Челябинский кандидат в Госдуму отстоял свое фото в мундире ФСБ

Для билборда Владислав Долгов использовал нужное фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидат в Госдуму по Коркинскому округу в Челябинской области Владислав Долгов 3 сентября добился чтобы в бюллетене было использовано его фото в форме полковника погранслужбы ФСБ. Как рассказали URA.RU в штабе кандидата, окружная комиссия отказывалась принимать фото Долгова в военном мундире с государственными наградами. Об этом URA.RU сообщили в штабе кандидата. Долгов выдвинулся от «Российской партии свободы и справедливости».

«Сначала окружная комиссия ввела нашего кандидата в заблуждение, заявив, что нельзя использовать такое фото. Долгов является директором Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“, действующим сотрудником погранслужбы ФСБ, его государственные награды подтверждены документами. Мы уже готовили иск в суд, но фото у нас приняли», — заявили URA.RU в штабе Долгова.

Представители кандидата также опровергли, что в избирательном фонде Долгова мало средств, как следует из финансового отчета, опубликованного на сайте облизбиркома. В штабе заявили, что уже потрачено более миллиона рублей, в том числе на билборды и эти данные есть в ТИК Ленинского района, которая носит статус окружной.

«Мы не получали каких-либо жалоб от кандидата, препятствий кандидату не чинили. 3 сентября был последний день приема документов для бюллетеней, все ушло в печать», — заявили URA.RU в облизбиркоме.

К выборам в Госдуму в Коркинском округе допущено 11 кандидатов. Кроме Долгова выдвинулись Антон Рыжий («Единая Россия»), Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду»), Степанида Смирнова (КПРФ), Алексей Беседин (ЛДПР), Наталья Таврина («Яблоко»). В выборах также участвуют Игорь Важенин («Новые люди»), Евгений Евсеев (Партия Роста), Сергей Крылов («Родина»), Анастасия Никонова («Гражданская платформа»), и Игорь Росляков (Партия пенсионеров).