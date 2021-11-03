Уральский эпидемиолог забил тревогу из-за числа заболевших COVID

На Урале обеспокоены ситуацией роста числа заболевших от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области должны ввести новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил уральский эпидемиолог.

«Мы до сих пор поднимаемся в эту гору. Понимаете? Идут не волны, а набор высоты. И говорить о том, что пора какие-то меры отменять, преждевременно», — цитирует эксперта Е1. Эпидемиолог считает, что раз другие регионы ужесточают антиковидные ограничения, следовательно, в Свердловской области также примут необходимые меры.

Уральский эпидемиолог добавил, что он выступает за то, чтобы противоэпидемиологические мероприятия были целенаправленными. По его словам, пока рано говорить об их отмене. По мнению врача, население расслабилось по сравнению с началом пандемии. Он добавил, что, несмотря на это, вирус никуда не делся, и эпидемиологическая ситуация в регионе и стране стремительно ухудшается.

Россия заняла второе место по заболеваемости коронавирусом в мире. Эпидемиолог Александр Выгоняйлов предрек еще как минимум месяц рост числа заболевших опасным вирусом по стране. В сентябре 2021 года на Урале число умерших от COVID-19 в несколько раз больше показателей прошлого года аналогичного периода.