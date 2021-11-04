Студент УрФУ отправился служить, несмотря на официальное зачисление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студент Уральского федерального университета рассказал URA.RU, что был призван в армию из-за неправильной, по его мнению, справки, выданной вузом. После демобилизации ему выставили счет за семестр, который он «прогулял» — оказалось, что за время службы он задолжал университету 47 тысяч рублей. Об этом агентству рассказал сам студент, пожелавший остаться анонимным.

«В 2019 году я поступил на первый курс факультета журналистики. Осенью оплатил обучение сразу за весь год, а в июле меня забрали в армию, так как справка для военкомата, которую мне предоставил институт, оказалась неправильной. В итоге вручили мне повестку, что меня через два дня забирают в армию», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что время призыва выпало на карантин, когда здание университета было закрыто. Кроме того, молодой человек находился в Серове и получил повестку за считанные дни до призыва. «За два дня я физически не успел бы что-то сделать. Университет далеко, да еще и карантин. Короче, ушел в армию», — заключил собеседник агентства.

После года службы он вернулся в УрФУ и попытался восстановиться на заочное отделение журфака. Ему посоветовали проверить, нет ли у него финансовых долгов за учебу. «Оказалось, что меня официально отчислили в ноябре (а в армию забрали в июле) и теперь я должен институту 47 тысяч за обучение, за семестр. Хотя я на тот момент полгода уже как в армии был. Сказали, что могут меня восстановить только после того, как я оплачу долг», — пояснил студент.

По его словам, ошибка могла состоять в том, что он принес в военкомат неправильную справку из института. Именно к форме документа возникла претензия представителя ведомства. Согласно приказу Минобороны РФ от 06.09.1999 года, для отсрочки от службы необходимо предоставить справку формы №26, а в университете ему выдали другую.

Представитель комитета-совета солдатских матерей России Ксения Феткуллина в разговоре с URA.RU рассказала, что случай с призванным в армию студентом не единичный. Даже если призывник оформил все справки по закону, он может быть призван. «В военкоматах часто не принимают документы студентов. Более того — в военкомате часто теряют такие документы, и молодым людям приходится служить», — рассказала Феткуллина.

URA.RU направило запрос в пресс-службы УрФУ и Минобороны РФ. Ответов на момент публикации не поступало.