В ХМАО раскрыли долю непривитых от COVID среди пациентов больниц

По данным депздрава, среди заболевших около 88% невакцинированных Фото: Вадим Ахметов

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди пациентов стационаров в ХМАО не более 12% вакцинированных от COVID-19. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения округа в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

«Почти 88% находящихся в стационарах не проходили вакцинацию. Сравнивая показатели находящихся на стационарном лечении, мы выявили, что риск попасть в больницу для тех, кто получил прививку в 3,5 раза ниже», — рассказал Добровольский.

По словам главы депздрава, отмечается небольшая положительная динамика в численности госпитализированных — снижение на 10%, при этом занятость коечного фонда снизилась на 4%. В стационарах остаются 2197 пациентов, за минувшие сутки в инфекционные отделения и ковидные госпитали региона поступили 222 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что оперштаб ХМАО назвал самые опасные места округа во время эпидемии. Больше всего югорчан заразились коронавирусом в торговых центрах и общественном транспорте.