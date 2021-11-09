У подозреваемого в обстреле больницы в Асбесте нашли взрывчатку

Саперы обезвредили бутылку с белым веществом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, подозреваемый в обстреле машины врача и больницы в Асбесте, хранил дома патроны и взрывное устройство, которое обнаружили силовики. Об этом сообщил источник в силовых кругах.

«[В доме стрелявшего свердловчанина] самодельное взрывное устройство (бутылку с белым порошком внутри)», — передает telegram-канал Ural Mash. Там отмечают, что силовики также изъяли примерно 30 патронов для огнестрельного оружия.

Чтобы обезвредить взрывчатку, ее вынесли в лес. Однако бутылка разорвалась, повредив руку саперу, сообщили в telegram-канале.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не прокомментировали информацию из соцсети, пообещав сообщить о новых деталях дела, когда появится официальная информация.

Сообщения об обстреле больницы появились 2 ноября. По версии следствия, он несколько раз выстрелил из ружья в автомобиль врача-реаниматолога. Пули также попали в корпус инфекционного отделения городской больницы №1. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемого, и его заключили под стражу до 2 января.

Обновлено 10 ноября 16:06 (14:06 мск):

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что обыски в доме у подозреваемого действительно были проведены. «Назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические», — сообщили в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал агентству, что в раскрытии преступления участвовали более 30 сотрудников полиции. «Подозреваемым оказался представитель одного из конных клубов, имеющий в своей биографии погашенные судимости», — сообщил Горелых.