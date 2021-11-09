09 ноября 2021

В Челябинске подешевели квартиры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Академ Риверсайд Челябинск, жилье, новоселье, ключи от квартир
Челябинцы не спешат покупать жилье Фото:

В Челябинске в ноябре снизились цены на квартиры. Жилье для граждан стало доступнее. Снижение цен зафиксировано на сайте «RealtyMag.ru».

По данным сайта, в ноябре средняя стоимость квадратного метра равняется сумме 50 349 рублей. В октябре средняя стоимость за квадрат составила 51 741 рубль. Цена одного квадратного метра снизилась почти на 3%.

«Кредиты подорожали, меньше стали покупать. Люди не знают, что будет завтра с экономикой из-за пандемии коронавируса. Не спешат тратить деньги на квартиры. Аренда выгоднее во многих регионах, чем покупка», — прокомментировал URA.RU снижение стоимости квартир директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян.

Больше всего подешевели квартиры в Курчатовском районе Челябинска. Если в октябре средняя стоимость квадратного метра обходилась покупателям в 56 928 рублей, то в ноябре она резко упала до 51 529 рублей. Однако, из всех районов города снижение стоимости квартир наблюдается только в трех: Калининском (1,01% снижения), Курчатовском (9,48% снижения), Центральном (2,44% снижения). В других районах города стоимость квартир возросла.

Снижение цен на квартиры в Челябинске отмечается в ноябре

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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