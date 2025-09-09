В парке «Притяжение» в Магнитогорске появилось сразу два пункта полиции

В парке «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) появилось сразу два модульных пункта полиции. По словам губернатора региона Алексея Текслера, принявшего участие в церемонии открытия, пункты будут обеспечивать безопасность посетителей парка.
«Это уникальный городской курорт, большое количество людей ежедневно приходят сюда, и очень важно обеспечить их безопасность. Поэтому сегодня открываем два пункта полиции. Они удобны и для сотрудников, и для тех, кто будет туда обращаться, созданы все условия», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
Пункты оборудованы двумя кабинетами, санузлом, помещением для приема пищи, боксом для техники, а также помещением для задержанных лиц. Все находится под видеонаблюдением. Личный состав пунктов будет передвигаться по «Притяжению» на мобильном транспорте. Им передали два квадроцикла и два электрокара. Таким образом сотрудники смогут оперативно помочь гостям парка.
«Хотел бы поблагодарить главк МВД, лично Сергея Валерьевича Космачева и, конечно, ПАО „ММК“ за этот подарок городу», — отметил Алексей Текслер. Открытие пунктов было приурочено к 102-й годовщине со дня образования патрульно-постовой службы полиции в системе МВД России.
В будущем парк планируют расширить: должны появиться новый фитнес-центр со спа-салоном и двумя бассейнами для взрослых и детей, термальный комплекс с природными источниками, пятью бассейнами, банным комплексом и SPA-отелем, жилая застройка. Полицейские должны будут следить за соблюдением порядка на большой территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!