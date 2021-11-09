09 ноября 2021

Челябинцы не могут попасть в онкоцентр из-за тестов на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
Жители вынуждены сдавать ПЦР-тесты в частных поликлиниках. Немногие могут позволить себе такие траты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Онкобольные жители Челябинской области не могут попасть в региональный онкоцентр из-за ПЦР-тестов. По их словам, в центре теперь нельзя сдавать анализ крови и ПЦР-тест, а без этих анализов в лечебное заведение нельзя лечь. В социальных сетях жители говорят, что сдавать анализы платно они не смогут.

«На госпитализацию нас принимают по тестам крови и ПЦР-мазкам. Этой услугой мы пользовались при центре, теперь его закрывают и мы должны приезжать с готовыми результатами с места жительства», — написала Ольга Е. в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «Вконтакте».

Женщина добавила, что из-за транспортировки ПЦР-тестов из муниципалитетов области в челябинские лаборатории, срок получения результатов теста доходит до 10 дней. Из-за этого приходится идти сдавать анализы платно, либо прерывать лечение.

URA.RU направило запрос в областной онкологический центр. Там ответили, что прокомментируют ситуацию позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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