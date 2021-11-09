В Челябинске на балконе нашли тело школьницы

Правоохранителям предстоит выяснить причину смерти девочки (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На балконе многоквартирного дома Челябинска нашли тело 13-летней школьницы. Трагедия произошла в Калининском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Погибшая девочка училась в седьмом классе. Основная версия — самоубийство. Рассматривается версия доведения ребенка до самоубийства», — рассказал URA.RU источник.

По факту смерти девочки следственный комитет проводит проверку. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией.