09 ноября 2021

В Челябинске на балконе нашли тело школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Правоохранителям предстоит выяснить причину смерти девочки (фото из архива) Фото:

На балконе многоквартирного дома Челябинска нашли тело 13-летней школьницы. Трагедия произошла в Калининском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Погибшая девочка училась в седьмом классе. Основная версия — самоубийство. Рассматривается версия доведения ребенка до самоубийства», — рассказал URA.RU источник.

По факту смерти девочки следственный комитет проводит проверку. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону URA.RU сообщили, что не располагают данной информацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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