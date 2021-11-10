Иностранцам в Челябинске предлагают вакцинироваться за деньги

Платная вакцина стоит около 700 рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске иностранные граждане могут получить платную вакцину в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (ЧОККВД) и СПИД-центре. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева.

«Иностранные граждане также могут получить вакцину в областном кожно-венерологическом центре и СПИД-центре. Услуг платная — около 700 рублей. Сейчас ожидаются дополнительные поставки вакцины», — заявила Агеева.

В Челябинской области из-за нехватки препарата «Спутник Лайт» уже приостановлена вакцинация иностранцев. Заявка на вакцину для иностранных граждан отправлена в федеральный центр.