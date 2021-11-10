10 ноября 2021

Иностранцам в Челябинске предлагают вакцинироваться за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Платная вакцина стоит около 700 рублей (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске иностранные граждане могут получить платную вакцину в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (ЧОККВД) и СПИД-центре. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева.

«Иностранные граждане также могут получить вакцину в областном кожно-венерологическом центре и СПИД-центре. Услуг платная — около 700 рублей. Сейчас ожидаются дополнительные поставки вакцины», — заявила Агеева.

В Челябинской области из-за нехватки препарата «Спутник Лайт» уже приостановлена вакцинация иностранцев. Заявка на вакцину для иностранных граждан отправлена в федеральный центр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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