Магнитогорец достал нож, когда у него потребовали QR-код

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, достал в магазине перочинный нож, когда у него потребовали QR-код, необходимый в пандемию COVID-19. Как говорится в сообщении охранного предприятия «Право роста», продавцы нажали на тревожную кнопку.
«Один из покупателей в ответ на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира. Он достал из кармана перочинный нож и начал портить товар», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина резал ножом товар на ленте, пинал по дверям. Прибывшие охранники увезли его в полицию.
QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании введены при посещении ТРК в Челябинской области с 30 октября. С 8 ноября такие коды стали обязательны при посещении магазина, площадью выше 400 квадратных метров. Коды также обязательны для доступа в предприятия сферы услуг, культуры и спорта.
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