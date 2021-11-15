Магнитогорец достал нож, когда у него потребовали QR-код

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, полиция, тренировка, нож
У мужчины не оказалось необходимого для посещения магазина документа Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, достал в магазине перочинный нож, когда у него потребовали QR-код, необходимый в пандемию COVID-19. Как говорится в сообщении охранного предприятия «Право роста», продавцы нажали на тревожную кнопку.

«Один из покупателей в ответ на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира. Он достал из кармана перочинный нож и начал портить товар», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина резал ножом товар на ленте, пинал по дверям. Прибывшие охранники увезли его в полицию.

QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании введены при посещении ТРК в Челябинской области с 30 октября. С 8 ноября такие коды стали обязательны при посещении магазина, площадью выше 400 квадратных метров. Коды также обязательны для доступа в предприятия сферы услуг, культуры и спорта.

Покупатель порезал товар, который хотел купить
Фото:
Покупатель порезал товар, который хотел купить
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...