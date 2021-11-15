Магнитогорец достал нож, когда у него потребовали QR-код

У мужчины не оказалось необходимого для посещения магазина документа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, достал в магазине перочинный нож, когда у него потребовали QR-код, необходимый в пандемию COVID-19. Как говорится в сообщении охранного предприятия «Право роста», продавцы нажали на тревожную кнопку.

«Один из покупателей в ответ на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира. Он достал из кармана перочинный нож и начал портить товар», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина резал ножом товар на ленте, пинал по дверям. Прибывшие охранники увезли его в полицию.

QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании введены при посещении ТРК в Челябинской области с 30 октября. С 8 ноября такие коды стали обязательны при посещении магазина, площадью выше 400 квадратных метров. Коды также обязательны для доступа в предприятия сферы услуг, культуры и спорта.

Покупатель порезал товар, который хотел купить Фото: «Право роста», «ВКонтакте»

Покупатель порезал товар, который хотел купить Фото: «Право роста», «ВКонтакте»