Сотруднице челябинского ГУФСИН смягчили приговор за взятку

Суд учел ведомственные награды женщины (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский областной суд смягчил приговор медику ГУФСИН, осужденной за взятки. Женщина за деньги устраивала заключенным медицинский санаторий вместо колонии. Как сообщили в пресс-службе облсуда, из-за ведомственных наград женщине снизили срок лишения свободы.

«Областной суд изменил приговор Металлургического районного суда Челябинска от 18 мая 2020 года. Данным приговором бывший сотрудник ГУФСИН признана виновной в получении взятки в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве. Ее приговорили к лишению свободы на 10 лет. Областной суд учел наличие ведомственных наград и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе ведомства.

Суд установил, что женщина занимала должность начальника филиала «Туберкулезная больница №1» ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России. На этом посту она получила от осужденного кофемашину, офисное кресло и телевизор. Общая сумма подарков составила около 50 тысяч рублей. Взамен экс-сотрудница ГУФСИН незаконно оставила заключенного в медчреждении вместо колонии строгого режима.

От другого осужденного, не желающего отбывать наказание в исправительном учреждении, бывший руководитель медучреждения ГУФСИН получила кондиционер. Кроме того, ей было передано два миллиона рублей (часть суммы от взятки в семь миллионов) за освобождение заключенного от отбывания наказания в связи с болезнью, которой фактически тот не имел.

В апелляционном представлении прокурор указал на необходимость ужесточения наказания. Сторона защиты, обжалуя приговор суда первой инстанции, оперировала невиновностью в инкриминируемых преступлениях. Приговор вступил в законную силу.