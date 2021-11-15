Мэр Екатеринбурга ограничил вход на совещания, спасаясь от утечек

От совещаний с Алексеем Орловым отстранили два десятка чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сократил список чиновников, присутствующих на еженедельных установочных совещаниях, которые проходят по понедельникам. Как сообщили URA.RU оставшиеся участники, изменения вызваны желанием руководства города защититься от утечки инсайдов.

При предыдущем мэре Александре Высокинском (ныне он сенатор) на такие планерки ходили его замы, главы районов (по видеосвязи), руководство думы, горизбиркома, Счетной палаты, а также руководители подразделений мэрии. Как правило, тематика таких совещаний — текущие вопросы: планы на неделю, представление новых сотрудников, поручения по каким-то резонансным поводам, произошедшим за выходные, уборка города и так далее.

В конце декабря 2020-го, когда Орлов только стал мэром, префектов обязали приезжать в горадминистрацию. Поскольку, когда они участвовали по ВКС, за совещаниями могли наблюдать их подчиненные, сидевшие за камерой.

«А недавно вступили в силу новые ограничения. Теперь по утрам с Орловым общаются вице-мэры, префекты, спикер думы [Игорь Володин], секретарь горизбиркома [Вадим Антошин], человек от Счетной палаты, начальники отдела кадров и комитета административных органов. Главы других подразделений — департаментов, управлений, комитетов — больше не допускаются, их приглашают только для докладов. Чтобы не было утечек», — поделился один из собеседников. Пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев обещал уточнить, соответствует ли информация действительности, позднее.

В феврале URA.RU писало, как градоначальник защитился от прослушки своего кабинета. Тогда источники рассказывали, что после ремонта на окнах появилась специальная пленка, блокирущая возможность снять с них звуковой сигнал. Кроме того, по поручению Орлова обычные стекла на дверях его приемной заменили на матовые — чтобы посторонние не могли видеть, кто ожидает встречи с ним.