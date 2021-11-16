Ковидных покойников в Карпинске выдают близким в мешках с хлоркой

Жители города считают, что действия сотрудников морга противоречат действующим нормативам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В морге Карпинской центральной городской больницы пациентов умерших от коронавирусной инфекции кладут голыми в мешки, посыпают хлоркой и только после этого в закрытых гробах выдают родственникам. При этом за такую услугу людей просят заплатить в кассу медучреждения 1 тысячу 100 рублей, «якобы за предпохоронную подготовку трупа». Об этом URA.RU рассказал житель муниципалитета, близкий к медицинским кругам.

«Такая история продолжается больше чем пол года. Раньше когда только появился коронавирус и никто не понимал что это за болезнь, такие правила выдачи покойников родным действительно были. Но потом их отменили, а в карпинской больнице почему-то по прежнему выдают родным тела умерших только после того, как щедро посыплют тела хлоркой», — рассказал собеседник агентства знакомый с ситуацией.

Главврач Карпинской ЦГБ Карпинска Евгений Штах не ответил на звонок агентства. Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов, сообщил URA.RU, что такая система выдачи умерших родственникам была раньше. Но сейчас умерших должны выдавать родственникам в соответствии с привычными правилами.

Пресс-секретарь регионального Минздрава не ответил на звонок корреспондента. За официальным комментарием URA.RU обратилось в штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области. Ответ на момент публикации в редакцию не поступил.

Как сообщало URA.RU, в июле 2020 года в Карпинской ЦГБ родным умершего от коронавируса жителя Краснотурьинска выдали другого покойника. Тогда информацию о перепутанных покойниках проверял Минздрав Свердловской области.