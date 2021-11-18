Криминальный авторитет Щукарь скончался в Серове

В конце 90-х Владимир Щукин был известным криминальным авторитетом Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

В Серове (Свердловская область) скончался знаменитый в конце 90-х годов криминальный авторитет Владимир Щукин по кличке Щукарь. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владимир Щукин в 1990-х годах возглавлял серовскую группировку под названием „Щукари“, был весьма авторитетным. Бандиты занимались рэкетом, но в 2000-х легализовались, стали уважаемыми людьми», — уточнил источник.

Владимир Щукин занялся бизнесом, связанным с недвижимостью. По словам инсайдера, криминального следа в смерти Щукаря нет. Предположительно, он скончался от болезни. Похороны, по предварительным данным, состоятся в субботу, 20 ноября. На прощании ожидаются известные в Серове люди.