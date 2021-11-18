18 ноября 2021

Криминальный авторитет Щукарь скончался в Серове

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце 90-х Владимир Щукин был известным криминальным авторитетом Фото:

В Серове (Свердловская область) скончался знаменитый в конце 90-х годов криминальный авторитет Владимир Щукин по кличке Щукарь. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владимир Щукин в 1990-х годах возглавлял серовскую группировку под названием „Щукари“, был весьма авторитетным. Бандиты занимались рэкетом, но в 2000-х легализовались, стали уважаемыми людьми», — уточнил источник.

Владимир Щукин занялся бизнесом, связанным с недвижимостью. По словам инсайдера, криминального следа в смерти Щукаря нет. Предположительно, он скончался от болезни. Похороны, по предварительным данным, состоятся в субботу, 20 ноября. На прощании ожидаются известные в Серове люди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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