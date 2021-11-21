Тагильчанка, писавшая Путину, пожаловалась на давление силовиков

Сотрудники прокуратуры испугались обращения к Владимиру Путину, считает ее юрист Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила Татьяна пожаловалась, что сотрудники городской полиции приходили к ней, чтобы помешать написать обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил юрист Никита Сорокин.

«На днях сотрудники полиции осаждали квартиру и терроризировали мать пятерых детей. Оказывалось давление на нее, чтобы она не могла обратиться к президенту», — сообщил Сорокин в своем Instagram-аккаунте.

По его мнению, сотрудники прокуратуры испугались последствий сообщения тагильчанки, поэтому попытались предотвратить подачу обращения. Однако юрист не уточнил, в чем состояла претензия Татьяны, адресованная Путину. Сорокин отметил, что подобные случаи зафиксированы и в других регионах России. По его словам, юристы круглосуточно следят за соблюдением права граждан обратиться к президенту.

В пресс-группе МО МВД РФ «Нижнетагильское» в разговоре с URA.RU сообщили, что информация об инциденте находится в ведомстве прокуратуры. URA.RU обратилось к старшему помощнику прокурора Свердловской области Марине Канатовой. Ответа на момент публикации не поступало.