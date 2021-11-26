Врач сообщил о состоянии выжившего в кузбасской шахте спасателя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по вживлению в позвоночник постоянного нейростимулятора. Екатеринбург, каталка, больничный коридор, медик, здоровье, медицина, здравоохранение, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, доктор, кушетка, больничная
В больнице оценили состояние спасателя, выжившего в шахте Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Состояние выжившего после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателя оценивается как тяжелое. Об этом заявил замглавврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

«На данный момент, у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии. Предварительно, у него выявлены общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание», — заявил Агаларян РИА «Новости».

По словам врача, мужчина находится в сознании, он сможет поправиться. Лечение горноспасателя продолжается.

Трагедия в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области случилась утром 25 ноября. На объекте находились 285 человек. Большинство работников были выведены горноспасателями, уточняет RT. Погибло 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей. Причиной пожара считается взрыв метана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...