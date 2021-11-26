Врач сообщил о состоянии выжившего в кузбасской шахте спасателя

Состояние выжившего после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателя оценивается как тяжелое. Об этом заявил замглавврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.
«На данный момент, у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии. Предварительно, у него выявлены общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание», — заявил Агаларян РИА «Новости».
По словам врача, мужчина находится в сознании, он сможет поправиться. Лечение горноспасателя продолжается.
Трагедия в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области случилась утром 25 ноября. На объекте находились 285 человек. Большинство работников были выведены горноспасателями, уточняет RT. Погибло 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей. Причиной пожара считается взрыв метана.
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