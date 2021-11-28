Скульптор Константин Грюнберг заявил, что Екатеринбургу не нужны приглашенные архитекторы. Таким мнением он поделился на заседании жюри конкурса на разработку пространственно-архитектурной композиции на территории Кольцово, передает корреспондент URA.RU.
«Свою работу я затеял где-то 20-30 лет назад, когда Эдуард Россель предложил мне сделать въезд в Екатеринбург. Мне эта идея очень понравилась, она запала [в голову]. Я показывал свою работу, но мне сказали, что пока не время. Вот этих всех балаганов еще не было. И вот [когда пришло время подобного конкурса], я подумал: „А какая должна быть композиция?“. Не цареубийцы же эти со своими работами „Рабочий и колхозница“! <…> И что мы на шарик этот будем смотреть? На стружку? И восхищаться ей», — высказался архитектор по поводу предложений сторонних специалистов.
29 ноября состоялось заседание жюри конкурса на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к международному аэропорту Кольцово. Участники конкурса показали свои проекты.
Константин Грюнберг известен возведением памятника маршалу Жукову, также на его счету «Черный тюльпан», памятник царской семье и памятник воинам-спортсменам в Зеленой роще. А прошлой осенью скульптор выиграл конкурс на размещение горельефа к 300-летию Екатеринбурга.
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