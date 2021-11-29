29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Компания пермского минстроя в третий раз за год сменила директора

© Служба новостей «URA.RU»
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И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев. Интервью. Пермь, вип часы, удальев антон, сложенные пальцы, руки
Юрий Мазунин сменил Нину Кирсань на посту директора ПАИЖК Фото:

В Пермском агентстве инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК) третий раз за год сменился директор. Новым руководителем организации назначен Юрий Мазунин. Информация отражена в выписке из Единого госреестра юридических лиц. В пресс-службе ПАИЖК URA.RU подтвердили информацию о кадровом назначении.

«Решение об утверждении Юрия Мазунина на должность директора ПАИЖК принято акционером [министерством строительства Пермского края] в соответствии с уставом АО после увольнения по собственному желанию предыдущего руководителя компании [Нины Кирсань]. Кирсань возглавила ПАИЖК в мае, сменив в должности предыдущего директора агентства Наталью Иващенко.

Мазунин является уроженцем Пермского края, окончил два пермских университета: технический (ПНИПУ) и классический (ПНИПУ). Более 20 лет занят в сфере экономики и финансов, в том числе занимал руководящие должности на предприятиях госкорпорации «Росатом» и в АО «КРПК», уточнили в организации.

Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования предоставляет займы, оказывает финансовые услуги организациям, а также осуществляет функции застройщика-генподрядчика. По итогам прошлого года организация получила рекордный убыток в сумме свыше 186 млн рублей. В октябре агентство вошло в число учредителей ООО «Пермская судоверфь», которое, как предполагается, займется гражданским судостроением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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