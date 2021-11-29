Минздрав: работники свердловских заводов массово болеют раком

КРР является широко распространенной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает одного миллиона случаев Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе пилотного онкологического проекта выяснилось, что многие сотрудники свердловских промышленных предприятий болеют раком и не знают об этом. Такие данные были озвучены главой свердловского минздрава Андреем Карловым во время круглого стола, передает корреспондент URA.RU.

«С апреля по октябрь был организован онкоскрининг колоректального рака на трех свердловских промышленных предприятиях. В ходе пилотного проекта проверено 969 человек. У четырех выявлены опухоли, у 56 — предраковое состояние», — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

По словам главного внештатного колопроктолога минздрава России, академика РАН Юрия Шелыгина, скрининг является мероприятием вторичной профилактики по выявлению заболевания на доклинической стадии. «Главная задача специалистов первичного звена — побудить людей прийти на исследования. Выявление предраковых состояний позволит избежать такой тяжелой патологии, как колоректальный рак (КРР)», — отметил Шелыгин.

КРР является широко распространенной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает одного миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500 тысяч. Он занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди мужчин и женщин.