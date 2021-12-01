Челябинские власти оценили готовность к отмене QR-кодов

По словам Ирины Гехт, нынешний процент вакцинированного населения области не дает возможности снять ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в Челябинской области, могут быть отменены при повышении коллективного иммунитета до 80%. Об этом на брифинге 1 декабря заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Сейчас уровень вакцинации в регионе ниже среднего по стране.

«Уровень вакцинации у нас немного, но ниже среднероссийского. Мы ставим для себя планку в 80%. После этого можно будет говорить об эпидемиологическом благополучии и снятии столь раздражающих всех нас ограничений», — заявила Гехт.

Вице-губернатор отметила, что уровень вакцинации в Челябинской области немного, но ниже среднероссийского. 53% вакцинированных граждан не позволит выйти на уверенное снижение и невозможность тяжелых форм болезни и массовых вспышек.

В Челябинской области введен целый ряд ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 1 декабря к ним прибавили вход в кафе и рестораны исключительно по QR-кодам, а также ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет, и студентов.