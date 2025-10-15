Жители поселка Мартюш (Каменский муниципальный округ Свердловской области) вышли на митинг, требуя объяснения от властей, почему в их домах уже шестой день нет тепла. Кадрами с акции с URA.RU поделилась одна из местных жительниц.
«Отопление пропало 9 октября, оно было от силы четыре дня. Потом сказали, что произошла утечка воды, и одну сторону поселка от тепла отключили», — сказала собеседница.
Собрание жителей состоялось 15 октября. По словам участницы, на встречу никто из администрации или из структуры ЖКХ не пришел. Оперативно получить комментарий от районной администрации не удалось. Депутат заксобрания от территории Вячеслав Вегнер пояснил, что ситуация находится на контроле властей, а прорыв уже обнаружен. «Идут ремонтные работы, и к вечеру будет устранено. Есть вопросы по Сипаве (соседний поселок, — прим. URA.RU), там идет замена котлов, получены деньги из резервного фонда — один котел запущен, второй в ближайшее время тоже будет запущен, идут сварные работы», — поделился парламентарий.
