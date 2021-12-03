Студентов УрФУ не спасла от призыва справка о восстановлении в вузе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студентов, отчисленных этой осенью из Уральского федерального университета (УрФУ), а затем восстановленных, массово призывают в армию. Студенты заявляют, что справка, которую выдал вуз недействительна. Военкомат ее не принимает. Об этом URA.RU сообщили студенты УрФУ.

«Я был отчислен из университета, а потом восстановился. Мне дали справку, чтобы предоставить во военкомат. Но там сказали, что справка недействительна. Меня призвали в армию. Сказали пройти медосмотр, а в понедельник я еду в распределительный центр в Егоршино», — посетовал студент.

По словам студента, из военкомата звонят в вуз. «Военкомат звонит в вуз, чтобы узнать был ли ранее студент отчислен. В вузе говорят, что да был. И все, забирают в армию. Как я понимаю, справка о восстановлении считается как второе высшее, поэтому военкомат ее не принимает», — отметил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УрФУ. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует провести отчисление студентов за долги по учебе. Об этом говорится в приказе ректора УрФУ Виктора Кокшарова от 23 сентября. Сотрудники УрФУ уточняют, что для отчисления будет достаточно небольшого количества долгов. Студенты при этом не были заранее предупреждены о готовящейся «чистке». Однако после скандала вуз уступил. Студентов стали восстанавливать обратно.