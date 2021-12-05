05 декабря 2021
04 декабря 2021

Свердловские депутаты досрочно решили судьбу закона о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
«Единая Россия», имеющая большинство в свердловском заксобрании, поддержит законопроект о QR-кодах Фото:
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Фракция «Единой России» в свердловском заксобрании на предстоящем заседании 7 декабря одобрит федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Такое решение было принято депутатами-единороссами на собрании, сообщил URA.RU глава пресс-службы реготделения ЕР Максим Бестфатер.

«Членами фракции принято решение поддержать проект федерального закона [о QR-кодах]. Помимо этого, рабочая группа и комитет по социальной политике подготовили перечень региональных предложений, которые также будут направлены для рассмотрения», — рассказал Максим Бестфатер.

Обсуждение законопроекта общим составом парламента состоится 7 декабря. «Единая Россия» имеет большинство в заксо — 33 из 50 мест. Ранее сообщалось, что фракция КПРФ намерена в полном составе голосовать против закона. У коммунистов девять мандатов.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва проект был рассмотрен узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.

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Фракция «Единой России» в свердловском заксобрании на предстоящем заседании 7 декабря одобрит федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Такое решение было принято депутатами-единороссами на собрании, сообщил URA.RU глава пресс-службы реготделения ЕР Максим Бестфатер. «Членами фракции принято решение поддержать проект федерального закона [о QR-кодах]. Помимо этого, рабочая группа и комитет по социальной политике подготовили перечень региональных предложений, которые также будут направлены для рассмотрения», — рассказал Максим Бестфатер. Обсуждение законопроекта общим составом парламента состоится 7 декабря. «Единая Россия» имеет большинство в заксо — 33 из 50 мест. Ранее сообщалось, что фракция КПРФ намерена в полном составе голосовать против закона. У коммунистов девять мандатов. 12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва проект был рассмотрен узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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