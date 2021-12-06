СКР обвинило челябинского экс-силовика во взяточничестве

Бывшему следователю грозит большой срок (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслана Нашева. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Нашев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Он уволен из органов МВД России», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, Нашев, во время командировки в Иркутске, вместе с местным оперуполномоченным УМВД Русланом Банновым получил 2 млн 3 тыс. рублей от одного из обвиняемых по уголовному делу. За взятку Нашеву фигурант нарушал режим содержания в СИЗО и получил доступ к сведениям, имеющихся в материалах уголовного дела.

Преступление было совершено в период с 2019 по март 2020 года. Материалы в отношении Нашева и Баннова направлены в суд.