06 декабря 2021
05 декабря 2021

СКР обвинило челябинского экс-силовика во взяточничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Бывшему следователю грозит большой срок (фото из архива) Фото:

В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслана Нашева. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Нашев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Он уволен из органов МВД России», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, Нашев, во время командировки в Иркутске, вместе с местным оперуполномоченным УМВД Русланом Банновым получил 2 млн 3 тыс. рублей от одного из обвиняемых по уголовному делу. За взятку Нашеву фигурант нарушал режим содержания в СИЗО и получил доступ к сведениям, имеющихся в материалах уголовного дела.

Преступление было совершено в период с 2019 по март 2020 года. Материалы в отношении Нашева и Баннова направлены в суд.

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В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК по Челябинскому гарнизону ЦВО Аслана Нашева. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Нашев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Он уволен из органов МВД России», — заявили в ведомстве. По версии следствия, Нашев, во время командировки в Иркутске, вместе с местным оперуполномоченным УМВД Русланом Банновым получил 2 млн 3 тыс. рублей от одного из обвиняемых по уголовному делу. За взятку Нашеву фигурант нарушал режим содержания в СИЗО и получил доступ к сведениям, имеющихся в материалах уголовного дела. Преступление было совершено в период с 2019 по март 2020 года. Материалы в отношении Нашева и Баннова направлены в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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