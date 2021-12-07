Умер бывший челябинский ревизор

Юрий Ветриченко скончался в ночь на 8 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинска Юрий Ветриченко скончался в ночь на 8 декабря. Эту информацию URA.RU подтвердили в КСП области.

«К сожалению это так. Это был высочайший профессионал, мы выражаем искренние соболезнования его родным», — пояснили URA.RU в областной КСП.

Ветриченко много лет работал в Контрольно-счетной палате региона в должности аудитора. В сентябре 2015 года он возглавил КСП Челябинска. В феврале 2015 года Ветриченко исполнилось 65 лет, это был предельный возраст для такой должности. Он ушел в отставку в ноябре 2020 года. Председателем КСП города стала Наталья Гутова. По данным URA.RU, причиной смерти Ветриченко стал оторвавшийся тромб.