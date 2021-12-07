07 декабря 2021

В ЦИК согласовали главу пермского избиркома

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, вагин игорь
Игорь Вагин ожидаемо возвращается на пост главы пермского избиркома Фото:

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру председателя пермского крайизбиркома. Единогласно было принято решение о том, что эту должность должен сохранить действующий руководитель краевой комиссии Игорь Вагин.

«25 ноября губернатором края и законодательным собранием были назначены по семь членов избиркома нового состава, — заявил на заседании куратор региона, член ЦИК Евгений Шевченко. — На должность председателя предлагается Игорь Сергеевич Вагин, который уже работает в этом качестве. Приятно с ним работать. Все новации, которые внедряет ЦИК, в том числе, по собору подписей через портал „Госуслуги“, они внедряли одними из первых. [Вагин] всегда откликается. Уверен, что комиссия — слаженная, и будет также эффективно и профессионально работать, как и в прошлом составе». Окончательное решение должна принять региональная комиссия на своем первом заседании, которое состоится 13 декабря.

Игорь Вагин возглавляет краевой избирком с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, он был переназначен. До этого в разное время Вагин занимал должности федерального инспектора по Пермскому краю, заместителя руководителя администрации губернатора и ряд других. В состав комиссии Вагина выдвинула ЦИК. Указ губернатора о его назначении опубликован 26 ноября. Ранее своих представителей выдвинуло заксобрание.

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Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру председателя пермского крайизбиркома. Единогласно было принято решение о том, что эту должность должен сохранить действующий руководитель краевой комиссии Игорь Вагин. «25 ноября губернатором края и законодательным собранием были назначены по семь членов избиркома нового состава, — заявил на заседании куратор региона, член ЦИК Евгений Шевченко. — На должность председателя предлагается Игорь Сергеевич Вагин, который уже работает в этом качестве. Приятно с ним работать. Все новации, которые внедряет ЦИК, в том числе, по собору подписей через портал „Госуслуги“, они внедряли одними из первых. [Вагин] всегда откликается. Уверен, что комиссия — слаженная, и будет также эффективно и профессионально работать, как и в прошлом составе». Окончательное решение должна принять региональная комиссия на своем первом заседании, которое состоится 13 декабря. Игорь Вагин возглавляет краевой избирком с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, он был переназначен. До этого в разное время Вагин занимал должности федерального инспектора по Пермскому краю, заместителя руководителя администрации губернатора и ряд других. В состав комиссии Вагина выдвинула ЦИК. Указ губернатора о его назначении опубликован 26 ноября. Ранее своих представителей выдвинуло заксобрание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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