В ЦИК согласовали главу пермского избиркома

08 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Игорь Вагин ожидаемо возвращается на пост главы пермского избиркома Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру председателя пермского крайизбиркома. Единогласно было принято решение о том, что эту должность должен сохранить действующий руководитель краевой комиссии Игорь Вагин. «25 ноября губернатором края и законодательным собранием были назначены по семь членов избиркома нового состава, — заявил на заседании куратор региона, член ЦИК Евгений Шевченко. — На должность председателя предлагается Игорь Сергеевич Вагин, который уже работает в этом качестве. Приятно с ним работать. Все новации, которые внедряет ЦИК, в том числе, по собору подписей через портал „Госуслуги“, они внедряли одними из первых. [Вагин] всегда откликается. Уверен, что комиссия — слаженная, и будет также эффективно и профессионально работать, как и в прошлом составе». Окончательное решение должна принять региональная комиссия на своем первом заседании, которое состоится 13 декабря. Игорь Вагин возглавляет краевой избирком с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, он был переназначен. До этого в разное время Вагин занимал должности федерального инспектора по Пермскому краю, заместителя руководителя администрации губернатора и ряд других. В состав комиссии Вагина выдвинула ЦИК. Указ губернатора о его назначении опубликован 26 ноября. Ранее своих представителей выдвинуло заксобрание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру председателя пермского крайизбиркома. Единогласно было принято решение о том, что эту должность должен сохранить действующий руководитель краевой комиссии Игорь Вагин. «25 ноября губернатором края и законодательным собранием были назначены по семь членов избиркома нового состава, — заявил на заседании куратор региона, член ЦИК Евгений Шевченко. — На должность председателя предлагается Игорь Сергеевич Вагин, который уже работает в этом качестве. Приятно с ним работать. Все новации, которые внедряет ЦИК, в том числе, по собору подписей через портал „Госуслуги“, они внедряли одними из первых. [Вагин] всегда откликается. Уверен, что комиссия — слаженная, и будет также эффективно и профессионально работать, как и в прошлом составе». Окончательное решение должна принять региональная комиссия на своем первом заседании, которое состоится 13 декабря. Игорь Вагин возглавляет краевой избирком с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, он был переназначен. До этого в разное время Вагин занимал должности федерального инспектора по Пермскому краю, заместителя руководителя администрации губернатора и ряд других. В состав комиссии Вагина выдвинула ЦИК. Указ губернатора о его назначении опубликован 26 ноября. Ранее своих представителей выдвинуло заксобрание.