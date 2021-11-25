25 ноября 2021

Махонин провел в избирком экс-куратора пермской политики. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Неганов возвращается Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился со своими представителями в краевой избирательной комиссии. Соответствующий указ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Как и анонсировало URA.RU, глава региона выдвинул в избирком бывшего руководителя департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Сергея Неганова.

Новой фигурой для пермской политики стал гендиректор ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса» Сергей Кузнецов. В указе сказано, что его кандидатуру выдвинула региональная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов.

Также в списке кандидатов в избирком от Махонина — действующий председатель крайизбиркома Игорь Вагин и его заместитель Сергей Пономарев, действующие члены избиркома Антон Маклаев, Анна Юшкова и замглавы администрации Леонид Политов.

В избирком входят 14 человек. Ранее со своими представителями определилось Заксобрание.

Полномочия действующего состава заканчиваются 12 декабря. На своем первом заседании, которое будет назначено после этой даты, комиссия определится с председателем. Эту должность, по данным агентства, сохранит Игорь Вагин.

Затем, по информации источника издания, председатель предложит кандидатуры на посты секретаря (его сохранит Татьяна Любарская), заместителя (Сергей Пономарев) и двух членов комиссии на постоянной основе. Голосование по этим вопросам будет тайным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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