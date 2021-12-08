Грязь на улицах Екатеринбурга стала одной из актуальных проблем для жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Старший научный сотрудник института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о загрязнении улиц в Екатеринбурге. Выступая на встрече Конгресса молодых ученых, геолог обратил внимание главы государства на недовольство жителей грязью.

«Город Екатеринбург, была у нас история — слышали, наверное? Некий художник [Слава ПТРК] завесил таблички на въезде в Екатеринбург „Грязьбург“ — сделал такой хайп в 2016 году. Население периодически интересуется, то есть разные общественные движения возникают по этому поводу — вот, нам надоело жить в грязных городах», — доложил президенту Андриан Селезнев.

Ученый выразил уверенность, что вопрос грязи на улицах городов носит не только экологический, но и социальный характер. Путин согласился.

«Здесь и добавить нечего. И социальный аспект есть, и экологический. Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — заметил Путин, его слова приводит официальный сайт Кремля.

С середины осени жители Екатеринбурга регулярно жалуются на грязные улицы. Во многом это связывают с использованием средства «Бионорд» — реагента, которым посыпают оледеневшие тротуары. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ответ на возмущение заявлял, что в одновременной борьбе с гололедицей и грязью важно соблюдать баланс.