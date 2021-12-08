Депутаты Калининского района Челябинска попытаются без потерь выйти из конфликта с прокуратурой Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Калининский районный совет Челябинска, где депутаты заблокировали лишение мандата осужденной за мошенничество коллеги, соберется на внеочередное заседание 10 декабря. Об этом сообщили URA.RU источники в совете. Главной задачей сессии станет попытка избежать роспуска по настоянию силовиков.

«На сессии 24 ноября депутаты фактически сорвали исполнение представления прокуратуры о лишении мандата осужденной Алеси Субботиной. Шесть единороссов — Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников — отказались голосовать за это решение. Теперь им грозит исключение из партии, а совету — роспуск. Эту проблему нужно срочно закрыть», — рассказал URA.RU инсайдер.

Спикер совета Вячеслав Некрасов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Как пояснили ранее агентству Галкин и Исайчук, они не хотят лишать Субботину мандата, не имея доказательств ее вины. Кроме того, как заметил Галкин, он не присутствовал на заседании фракции ЕР, решившей голосовать за лишение Субботиной мандата, и не согласен с обвинениями в нарушении партийной дисциплины.