Член бюро «Яблока» показал гениталии в ходе заседания. Видео

09 декабря 2021 в 21:50 Размер текста - 17 +

Максим Петлин забыл выключить камеру на заседании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член бюро «Яблоко» Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания, видео появилось в соцсетях. В разговоре с URA.RU он удивился, когда услышал об этом. «Очень неловкая ситуация эпохи зума. [Бывший] депутат Максим Петлин на онлайн-заседании не отключил камеру и показал все, что его питерский коллега [депутат заксобрания Санкт-Петербурга от партии „Яблоко“] Борис Вишневский — да и все остальные — видеть точно не хотели», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео заметно, что он решил пойти в туалет по время совещания. Депутат забыл отключить камеру, снял штаны и прошел голым. «Я голым появился? Что за бред? Сегодня было онлайн-заседание. Вроде не помню, чтобы я там голым появлялся», — сказал Максим Петлин в разговоре с URA.RU. Максим Петлин был избран председателем свердловского отделения партии «Яблоко» в январе 2021 года. До него эту должность занимал Сергей Хоренженко, передает сайт MK.RU . Петлин был депутатом гордумы Екатеринбурга с 2009 по 2012 годы. Был осужден за вымогательство в крупном размере в 2013 году, его приговорили к трем года лишения свободы и штрафу 100 тыс. рублей. Его задержали в 2011 году по обвинению в вымогательстве взятки у директора одной из строительных компаний Екатеринбурга Сергея Воробьева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член бюро «Яблоко» Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания, видео появилось в соцсетях. В разговоре с URA.RU он удивился, когда услышал об этом. «Очень неловкая ситуация эпохи зума. [Бывший] депутат Максим Петлин на онлайн-заседании не отключил камеру и показал все, что его питерский коллега [депутат заксобрания Санкт-Петербурга от партии „Яблоко“] Борис Вишневский — да и все остальные — видеть точно не хотели», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». На видео заметно, что он решил пойти в туалет по время совещания. Депутат забыл отключить камеру, снял штаны и прошел голым. «Я голым появился? Что за бред? Сегодня было онлайн-заседание. Вроде не помню, чтобы я там голым появлялся», — сказал Максим Петлин в разговоре с URA.RU. Максим Петлин был избран председателем свердловского отделения партии «Яблоко» в январе 2021 года. До него эту должность занимал Сергей Хоренженко, передает сайт MK.RU. Петлин был депутатом гордумы Екатеринбурга с 2009 по 2012 годы. Был осужден за вымогательство в крупном размере в 2013 году, его приговорили к трем года лишения свободы и штрафу 100 тыс. рублей. Его задержали в 2011 году по обвинению в вымогательстве взятки у директора одной из строительных компаний Екатеринбурга Сергея Воробьева.