Государство не готово отдать дороги в частные руки (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области приняли решение по запуску платных трасс — коммерческих дорог в регионе не будет. Об этом 13 декабря на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«В Челябинской области не планируется в ближайшее время введение платных трасс. За последние десять лет федеральные дороги стали лучше. Мы при строительстве дорог активно используем скандинавский опыт», — заявил Муравьев.

Муравьев отметил, что дорожная отрасль динамично развивается. Это, прежде всего, касается технологии и материалов. Если 15 лет назад битум считался отходом при основном производстве, то сейчас это отдельный продукт. Производители битума конкурируют между собой за его качество.

На этой встрече Муравьев отметил, что переформатировать трассу М5 в сторону Екатеринбурга в автостраду не планируется. Не позволяют геометрические параметры.