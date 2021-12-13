Суд признал законным отстранение от работы непривитого пермяка

Суд встал на сторону работодателя, отстранившего сотрудника без QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Чайковском (Пермский край) суд признал законным решение работодателя отстранить от выполнения обязанностей сотрудника, который отказался поставить прививку от коронавируса. Истец настаивал, что недопуск его до работы из-за отказа вакцинироваться носит дискриминационный характер, но суд встал на сторону работодателя.

«Право работодателя на отстранение истца от работы отвечает требованиям ст. 76 ТК РФ и согласуется с положениями ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, и направлено, в том числе на защиту прав и законных интересов иных работников предприятия», — приводится на сайте Чайковского суда один из доводов в пользу ответчика. Там отмечают, что иск основан на неверном толковании действующего законодательства, а каких-либо доказательств дискриминационных действий со стороны работодателя истец не представил.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации, готовят иски к руководству. Параллельно в Пермском краевом суде рассматривается коллективный иск к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву. Заявители требуют отменить его постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников предприятий.