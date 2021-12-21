Челябинцев предупредили о резком похолодании

Дороги города будут посыпаны солью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске к вечеру 22 декабря ожидается резкое похолодание. Об этом днем 22 декабря сообщила пресс-служба мэрии. Горожан предупредили, что для предотвращения образования наледи дороги города будут дополнительно обработаны солью.

«Ночью ожидается резкое похолодание, после сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом. В городе будет проведена обработка дорог солью. Это разовая и вынужденная мера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что вечером 22 декабря и в ночь на 23 декабря обработанные дороги будут очищены от снега и соли. За использованием противогололедных материалов в городе ведется строгий контроль.

Снегопад в Челябинской области начался 21 декабря. Во многих районах он продолжался всю ночь. Города сковали многокилометровые пробки, на федеральных трасах также было затруднено движение.