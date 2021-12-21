21 декабря 2021

Челябинцев предупредили о резком похолодании

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, троллейбус, остановка общественного транспорта, снегопад
Дороги города будут посыпаны солью Фото:

В Челябинске к вечеру 22 декабря ожидается резкое похолодание. Об этом днем 22 декабря сообщила пресс-служба мэрии. Горожан предупредили, что для предотвращения образования наледи дороги города будут дополнительно обработаны солью.

«Ночью ожидается резкое похолодание, после сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом. В городе будет проведена обработка дорог солью. Это разовая и вынужденная мера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что вечером 22 декабря и в ночь на 23 декабря обработанные дороги будут очищены от снега и соли. За использованием противогололедных материалов в городе ведется строгий контроль.

Снегопад в Челябинской области начался 21 декабря. Во многих районах он продолжался всю ночь. Города сковали многокилометровые пробки, на федеральных трасах также было затруднено движение.

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В Челябинске к вечеру 22 декабря ожидается резкое похолодание. Об этом днем 22 декабря сообщила пресс-служба мэрии. Горожан предупредили, что для предотвращения образования наледи дороги города будут дополнительно обработаны солью. «Ночью ожидается резкое похолодание, после сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом. В городе будет проведена обработка дорог солью. Это разовая и вынужденная мера», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В мэрии добавили, что вечером 22 декабря и в ночь на 23 декабря обработанные дороги будут очищены от снега и соли. За использованием противогололедных материалов в городе ведется строгий контроль. Снегопад в Челябинской области начался 21 декабря. Во многих районах он продолжался всю ночь. Города сковали многокилометровые пробки, на федеральных трасах также было затруднено движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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