Екатеринбургские чиновники растворили «Бионорд» в банке с водой — ради эксперимента Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Грязная каша из снега на дорогах Екатеринбурга возникает не из-за реагентов, а от пыли, заявили городские чиновники во время рейда по уборке города. Чтобы доказать, что «Бионорд» — многокомпонентная соль, высыпаемая на проезжую часть для плавления снега — ни при чем, был проведен эксперимент с банкой и водой.

Соль поместили в банку. Через несколько секунд она начала растворяться в воде. Вода побелела. «Потрогайте, банка горячая. Вы не видите никакой грязи, здесь нет осадков. Поэтому сам материал химический не оставляет никакой грязи. У нас с вами на самой проезжей части есть пыль», — сказала начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

«Пыль образуется за счет износа асфальтобетонного покрытия, потому что сейчас все ездят на шипах. И противогололедный материал, вступая во взаимодействие со снегом, естественно, эту пыль в себя впитывает, поэтому снег становится темным. В самом материале нет никакой грязи», — добавила Благодаткова.

Утром 22 декабря чиновники мэрии, чтобы оценить ход уборки снега, объехали два района Екатеринбурга — Железнодорожный и Орджоникидзевский. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов охарактеризовал ситуацию как удовлетворительную, но признал, что городу есть над чем работать.