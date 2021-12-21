Свердловские строители заявили о резком падении прибыли

По мнению рабочих, зарплаты должны соответствовать ценам на стройматериалы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прибыль строительных подрядчиков в Свердловской области по итогам 2021 года упала на 20%. Кроме того, строители, работающие на объектах в регионе, возмущены стоимостью своих услуг. Такими данными с URA.RU поделился заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

«Подрядчики отмечают, что 2021 год принес достаточно для „выживания“ заказов. Однако уровень прибыли снизился на 20% по сравнению с прошлым годом», — сообщает он.

Эксперт объясняет это тем, что в коммерческом строительстве застройщики очень завышают цены подрядчикам. Снетков также подметил, что рост цен на стройматериалы в 2021 году составил 100%, а рост на услуги рабочих в зависимости от квалификации — до 25%.

«Руководители строительных организаций говорят, что рабочие видят ненормальную ситуацию с ростом цен на материалы — естественно, хотят больше зарабатывать», — сообщил Снетков. Он также добавил, что введение послаблений в законодательстве РФ по работе приезжих строителей диктует свои правила. Так, например, из-за дефицита кадров мигранты сами поднимают цены на свои услуги, отмечает специалист.

Ранее в беседе с URA.RU эксперт рынка недвижимости также отметил рост цен на стройматериалы. Он подчеркнул, что из-за этого растут в цене квартиры в новостройках, что, в свою очередь, отражается на вторичном рынке жилья.