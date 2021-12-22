Володин перечислил наказания за автохамство

Вячеслав Володин заявил, что в планах — доработать меры в борьбе с автохамством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за автохамство введут уголовную ответственность до трех лет лишения свободы. В Госдуме 22 декабря одобрили законопроект во сразу во втором и третьем чтениях.

«Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

По его словам, ранее имевших судимость тоже накажут сроком до трех лет лишения свободы. Эту поправку одобрили во втором чтении. Володин заявил, что планируется доработать другие меры и внести соответствующие изменения в закон.

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах. Уголовная ответственность будет грозить после двух нарушений ПДД и изъятия прав. Будут предусмотрены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, а также до двух лет колонии или принудительных работ, передает «Пятый канал».