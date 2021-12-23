Появилось видео с места пожара на ТЭЦ в Бурятии

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Микрорайон Ива. Пермь, дым, котельная, тэц
Из-за пожара в части города снижена подача тепла (архивное фото) Фото:

В сети появилось видео с аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ (Республики Бурятия). Из-за ЧП в городе отсутствует горячая вода, снижена подача отопления и введен режим ЧС. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что пока теплотрассы работают с ограничениями.

Причиной ЧП послужило короткое замыкание, передает «Пятый канал». В результате никто не пострадал, последствия аварии пытаются устранить.

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В сети появилось видео с аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ (Республики Бурятия). Из-за ЧП в городе отсутствует горячая вода, снижена подача отопления и введен режим ЧС. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что пока теплотрассы работают с ограничениями. Причиной ЧП послужило короткое замыкание, передает «Пятый канал». В результате никто не пострадал, последствия аварии пытаются устранить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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