Появилось видео с места пожара на ТЭЦ в Бурятии

Из-за пожара в части города снижена подача тепла (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В сети появилось видео с аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ (Республики Бурятия). Из-за ЧП в городе отсутствует горячая вода, снижена подача отопления и введен режим ЧС. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что пока теплотрассы работают с ограничениями.

Причиной ЧП послужило короткое замыкание, передает «Пятый канал». В результате никто не пострадал, последствия аварии пытаются устранить.

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